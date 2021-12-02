مصادر: صفقة لشراء طائرات “بيرقدار” التركية بـ 100 مليون دولار لتسليح الجيش العراقي

2021/12/02 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى، عن إقرار مجلس الوزراء خطة لشراء طائرات تركية مسيرة قاصفة من طراز “بيرقدار تي بي 2″، بمبلغ يصل إلى قرابة 100 مليون دولار، ضمن موازنة التسليح الخاصة بالجيش العراقي.

وقالت المصادر أن مجلس الوزراء أقر قبل نحو أسبوعين، جملة من التعديلات على خطط التسليح المتعلقة بسلاح الجو، من بينها إقرار خطة لشراء الطائرات المسيرة التركية، ضمن الجهد القتالي الجوي العراقي الهادف إلى تأمين المناطق الصحراوية والجبلية سيما الحدود العراقية السورية.



وأكدت أن التوجه جاء بناء على توصية من وزارة الدفاع العراقية لمجلس الوزراء، ومن المرجح توجه وفد عسكري عراقي إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة لبحث الموضوع مع المسؤولين الأتراك.

وفي حال إتمام الصفقة فستكون الأولى من نوعها بين العراق وتركيا بالمجال العسكري، إذ ظلت الترسانة العسكرية العراقية طوال العقود الماضية مقتصرة في هذا المجال على السلاحين الروسي والأميركي ودول أوروبا الشرقية.

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