2021/12/02 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية تعلن إعادة 433 مهاجراً عراقياً من مينسك » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:33

واع/

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