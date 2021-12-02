حمودي: اجتماعات البيت الشيعي لبناء رؤية موحدة

2021/12/02 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره.

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