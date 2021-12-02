2021/12/02 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعت وزارة الزراعة الاتحادية، يوم الخميس، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة الاتحادية تدعو نضيرتها في الاقليم التراجع عن قرار استيراد البطاطا المركز الخبري الوطني.

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