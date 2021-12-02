'ابو مازن' في اول تعليق على اجتماع الصدر مع الاطار التنسيقي

2021/12/02 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس "حزب الجماهير الوطنية" أحمد الجبوري "ابو مازن"، عن اجتماع الصدر مع الاطار التنسيقي.وقال الجبوري في تدوينة تابعها NRT عربية (2 كانون الاول 2021)، ان "اجتماع قادة البيت الشيعي خطوة مهمة لمنع التصعيد و الاسراع بتشكيل حكومة المواطنة"، مضيفا ان "عقلاء القوم ينتصرون للاستقرار و منع الخيار الخارجي بمسؤولية وطنية".

وتابع الجبوري، ان " لسيد الصدر يستحضر حكمة التاريخ و يحتكم للعراق و شعبه بعيدا عن المناصب وحدة البيت الشيعي تنهي المراهنة على الفوضى".

واختتم تغريدته بوسم، "العراق ينتصر".

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