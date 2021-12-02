هذه الشركة تريد خفض تكاليف مشترياتك اليومية إلى النصف.. كيف تقوم بذلك؟

2021/12/02 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تصل كل الأطعمة التي يتم زرعها وحصدها وبيعها في الأسواق أو المطاعم إلى أطباق أحدهم.في الولايات المتحدة، يتم التخلص مما يصل إلى 40٪ من إمدادات الغذاء، ويجد معظمها الطريق إلى مدافن النفايات حيث تتعفن في نهاية المطاف، لينبعث منها الميثان - وهو غاز أقوى 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر باحتجاز الحرارة في الغلاف الجوي.

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