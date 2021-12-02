2021/12/02 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن اتفاقا حول برنامج بلاده النووي هو "في متناول اليد" لكنه مرتبط بـ"حسن نية" الدول الغربية، فيما طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة "إنهاء فوريا" للمحادثات مع طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتحدث عن اتفاق "في متناول اليد".. وإسرائيل تطلب إنهاء المحادثات "فورا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتحدث عن اتفاق "في متناول اليد".. وإسرائيل تطلب إنهاء المحادثات "فورا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).