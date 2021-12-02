2021/12/02 | 13:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوفرتها محليا.. الزراعة تدعو حكومة الاقليم للتراجع عن قرار فتح استيراد البطاطا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/02 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوفرتها محليا.. الزراعة تدعو حكومة الاقليم للتراجع عن قرار فتح استيراد البطاطا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوفرتها محليا.. الزراعة تدعو حكومة الاقليم للتراجع عن قرار فتح استيراد البطاطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).