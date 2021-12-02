مدرب المنتخب الوطني يقر بصعوبة مواجهة البحرين

2021/12/02 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، اجراء 6 تغييرات في مباراة البحرين ببطولة كأس العرب.

وقال بيتروفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ان “الكادر التدريبي سيقوم بتغيير 5 الى6 لاعبين بمواجهة البحرين”.

واضاف ان “مباراتنا امام المنتخب البحريني ستكون صعبة ونأمل ان نقدم اداءً جيداً فيها”، مشيراً الى ان “جميع اللاعبين يطمحون الىتحقيق الانتصار”.

وستنطلق المباراة عند الساعة الواحدة من طهر بوم غد الجمعة.

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