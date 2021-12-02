وزارة الصحة: حظر التجول أصبح من الماضي

2021/12/02 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدَّدت وزارة الصحة إجراءاتها في المطارات من خلال فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد “أوميكرون”، بينما أكدت انها لن توصي بتطبيق حظر التجول الشامل مجددا.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة الكرخ لإطلاق أكبر حملة تلقيح جوالة بمشاركة خمس مئة فرقة صحية خلال الأسبوع المقبل.

في الأثناء قال وزير الصحة هاني العقابي في تصريحات صحفية إنَّ مجموع الملقحين بالجرعة الاولى سيصل إلى ثمانية ملايين شخص، ونحو خمسة ملايين بالجرعة الثانية، مشدداً على أهمية استثمار العدد القليل من الإصابات المسجلة حاليا لتلقيح أكبر عدد من المواطنين بغية السيطرة على الموقف الوبائي في حال دخول الموجة الرابعة إلى البلد.

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