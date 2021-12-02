2021/12/02 | 13:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tOtszGmfwus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي بشير الحجيمي: حركة امتداد لا تمثل حراك تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي بشير الحجيمي: حركة امتداد لا تمثل حراك تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).