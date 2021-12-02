قمة الديمقراطية - عبدالرزاق دحنون

2021/12/02 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون التضليل والمعلومات والديمقراطيةبقلمنينا يانكوفيتش 30 نوفمبر 2021مجلة فورين أفيرز ‏ترجمة غوغل عن الإنكليزية بتصرف كبير في اختصار وترتيب النص المعلومات المضللة ليست مجرد قضية حزبية؛ إنها قضية مهمة تضرب بلا رحمة النسيج الضام للديمقراطية ويجب أن يكون عنواناً يهدف إلى تعزيز الديمقراطيات في الأوقات العصيبة.كانت "قمة الديمقراطية" واحدة من أولى مقترحات جو بايدن المتعلقة بال ......





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