دراكولا - سعود سالم

2021/12/02 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم مثل دراكولاتراقب عن كثب حركة القرص المضيءومع الغسقتدخل قبرك المحفور في الغيومتتمدد على سرير بروكست ببراءة المسافرتشعل شمعة وسيجارةوتطلب فنجان قهوةتلتقط الكتاب المفتوحتقرأ صفحتين من قصيدة المقابرتغوص في الرمالبحثا عن البحار الغارقةوعن كنوز القراصنةعن الجسور والمعابرمحملا بزهرة ذابلةتتنفس القلقترتجف وتنشر الأرقفي جفون ال ......





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