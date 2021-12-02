السليمانية تحتضن معرضاً تشكيلياً بمشاركة 120 فناناً عراقياً

2021/12/02 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع -احمد جاسم نظمت مؤسسة عشتار للثقافة والفنون وبالتعاون مع فناني كردستان فرع السليمانية- معرضاً تشكيلياً على قاعة أمن سوركة تحت عنوان "التعايش السلمي"، شارك فيه 120 فناناً من مختلف المحافظات العراقية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "المعرض ضم اعمالاً فنية جسدت قيم التعايش السلمي والتي اعدها كوكبة من الفنانين التشكيليين العراقيين ". واضاف ،ان "الزائر للمعرض حين يتفقد اللوحات، سيجد أن الفنانين المشاركين قد ابدعوا حد العبقرية من خلال مزج ألوان تعكس صفاء النوايا ومدى الرغبة في التعايش السلمي وحب الخير".من جهته بين رئيس موسسة عشتار للثقافة والفنون الفنان باقر نعمة علوان ،إن " معرض التعايش السلمي هو اسم على مسمى، لأن جميع المجتمع الفني خاصة ينبذ العنف والطائفية وينبذ كل شي ضد الانسانية"،مشيراً الى أن " رسالتنا انسانية، ومن خلال هذا المعرض أردنا أن نوثق روابط الأخوَّة بين الجميع ولا توجد أي فوارق أو حدود بين جميع إبناء ألشعب العراقي"،وتابع علوان ،أنه " خلال تواجدنا في هذا المعرض تلقينا الترحيب من الاخوة في مدينة السليمانية عاصمة الثقافة والفنون لإقليم كردستان العراق "، لافتاً الى أن " المعرض شارك فيه 120 فناناً، نصفهم، أي 60 فناناً، من مؤسسة عشتار للثقافة والفنون والنصف الآخر من نقابة فناني كردستان فرع السليمانية ويستمر هذا المعرض لمدة ثلاثة أيام".

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