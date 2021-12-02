العراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر

2021/12/02 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم

الخميس، عن تصدير 200 ألف طن من التمور،

خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، صباح

اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة

الزراعة العراقي

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