الزراعة تدعو الاقليم الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا

2021/12/02 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، زراعة الاقليم الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا.وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، أنه “في الوقت الذي تبحث فيه الوزارة عن اسواق في دول الجوار الاقليمي لتصدير البطاطا الفائضة عن الحاجة والمخزونة في المخازن المبردة نتيجة زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي وصولا الى الاكتفاء الذاتي، […]

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