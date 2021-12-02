إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة “وقفا فوريا” للمحادثات مع إيران

2021/12/02 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت الخميس من الولايات المتحدة “وقفا فوريا” للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب مكتبه.ونقل بيان باللغة العربية أصدره مكتب رئيس الوزراء، عن بينيت قوله في المحادثة إن إيران تقدم على “ابتزاز نووي باعتباره احد تكتيكات […]

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