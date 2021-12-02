زيادة تفشي أوميكرون في العالم والاتحاد الأوروبي يتجه لبحث إلزامية اللقاح

2021/12/02 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل (يمين الصورة) يتلق جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في المركز الطبي في طوكيو في اليابان في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2021 © JIJI PRESS/ا ف ب ستر بروكسل (أ ف ب) – دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير منذ الآن في فرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد في حين […]

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