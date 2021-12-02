رئيس الكتلة الصدرية يغرد تزامنا مع اجتماع الصدر والاطار التنسيقي

2021/12/02 | 14:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الخميس، على اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي.

وقال العذاري في تغريدة اطلع عليها NRT عربية (2 كانون الاول 2021)، جاء فيها: "الصدر والإصلاح لايفترقان".

دولة القانون : اجتماع #الصدر مع الإطار التنسيقي جاء لترطيب الأجواء

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