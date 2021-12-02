2021/12/02 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بدء اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وذكر المكتب في بيان أن اجتماع الإطار التنسيقي عقد اليوم في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم أيضاً رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض.

هذا، ويرى مراقبون للشأن العراقي أن المجتمعين يسعون إلى حلحلة الأزمة السياسية التي خلفتها نتائج الانتخابات التشريعية، والخروج بموقف توافقي موحد يرضي جميع الأطراف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الإطار التنسيقي بحضور السيد مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الإطار التنسيقي بحضور السيد مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).