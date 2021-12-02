مصطفى ناظم: نحتاج قائداً في كل مركز

2021/12/02 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم مصطفى ناظم، ان المنتخب يحتاج الى قائد في كل مركز.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والبحرين ضمن كأس العرب ان “الفريق بحاجة الى قائد في كل خط من خطوطه ،واتمنى ان نتعاون معاً لتحقيق نتيجة طيبة امام البحرين اولاً ، ومن ثم المضي بصورة جيدة في البطولة”.

واضاف انه “لولا الجماهير العراقية ما كانت هناك انجازات للكرة العراقية ونحن نلعب من أجلهم ونسعى لإسعادهم”.

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