2021/12/02 | 15:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: إعادة 433 مهاجراً عراقياً بشكل طوعي من مينسك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/02 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: إعادة 433 مهاجراً عراقياً بشكل طوعي من مينسك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: إعادة 433 مهاجراً عراقياً بشكل طوعي من مينسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).