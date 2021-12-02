الناطق الاعلامي لدولة القانون : الاجواء في اجتماع الاطار التنسيقي والسيد الصدر كانت جيدة

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهى الاجتماع بين قوى الاطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري .وقال الناطق الاعلامي باسم رئيس ائتلاف دولة القانون ،هشام الركابي :" ان الاجواء في الاجتماع كانت جيدة "./ انتهى

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