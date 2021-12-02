اغتيال حارس باحد حقول الدواجن في ديالى

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوب / نينا / اغتال مسلحون مجهولون شابا في ناحية قزانية بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين مجهولين اغتالوا شابا يعمل حارسا في احد حقول تربية الدواجن في ناحية قزانية اثناء عودته الى منزله ".واضاف :" ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الحادث جنائي يعود الى خلافات شخصية قديمة "./انتهى

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