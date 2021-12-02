يمثل الحزبين الحاكمين.. وفد كردي في بغداد قريباً لبحث تشكيل الحكومة

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي يضم ممثلين عن الحزبين الكرديين إلى بغداد، محددا وقت زيارتهما.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في البرلمان سيتوجه وفد كردي يضم ممثلين عن الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الوفد سيبدأ رسميا مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وملف الكتل الأكبر من خلال الحوارات مع جميع الكتل السياسية".

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