2021/12/02 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي في المحافظة لفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في لـ (بغداد اليوم)، انه "تم فحص 511 مسحة جديدة، ظهر منها ١٥ مسحة موجبة، في مقابل 20 حالة شفاء لهذا اليوم".

وأضاف، انه "بلغت حالات الشفاء 76 الف و414 حالة اي بنسبة 99٪ من الحالات الكلي، فيما بلغت اجمالي الحالات المؤكدة اكثر من 77 الف حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن موقفها الوبائي اليومي لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن موقفها الوبائي اليومي لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).