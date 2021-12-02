القبض على 3 متهمين بينهم إمرأة لإرتكابهم جريمة قتل شرق بغداد

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحبيبية من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت في منطقة حي طارق شرق بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طلمجهولية الفاعل ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث واعادة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث …

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