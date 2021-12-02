رئيس الجمهورية يشدد على تعزيز السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، فيما شدد على تعزيز السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي.وأكّد الرئيس صالح، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أهمية تعزيز السلم والأمن الأهلي والتعايش الاجتماعي بين مختلف الأطياف العراقية.وأشار إلى ضرورة حماية أمن المواطنين وتعزيز الاستقرار في …

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