بحضور الصدر.. بدء اجتماع الإطار التنسيقي في منزل العامري

2021/12/02 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بدأ، ظهر اليوم الخميس، اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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