وزير العمل يؤكد: حقوق ذوي الاعاقة مسؤولية تضامنية

2021/12/03 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، على ان حقوق ذوي الاعاقة مسؤولية تضامنية تتشارك بها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.وقال الركابي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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