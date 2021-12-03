ميركل تتخلى عن مهام منصب المستشارة الألمانية

2021/12/03 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في إفادة صحفية، إن أنغيلا ميركل ستتنحى عن منصب المستشارة الألمانية بعد أن يتم انتخاب أولاف شولتس لشغل منصب المستشار.ومن المقرر أن تتم عملية انتخاب المستشار الجديد، في البرلمان الألماني المنتخب يوم 8 ديسمبر الجاري.وأضاف المتحدث: “ستنتهي مهام ميركل كمستشارة، مع انتخاب المستشار …

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