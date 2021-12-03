شيرين عبد الوهاب تؤكد انفصالها عن حسام حبيب.. وتدعو لاحترام حياتها الشخصية

2021/12/03 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حدًا للتسريبات والتحليلات، التي راجت مؤخرًا حول نبأ انفصالها عن المغني المصري حسام حبيب، وأكدت الجمعة وقوع الطلاق رسميًا.

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