ماكرون: الحفاظ على السلام والاستقرار في الخليج ’أولوية’

2021/12/03 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن الحفاظ على السلام والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في منطقة الخليج، يعتبران أولوية.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال زيارته لدولة الإمارات في إطار جولة خليجية، تشمل أيضا قطر والسعودية، وتستمر يومين.

وأوضح ماكرون أن فرنسا تلعب دورا مهما وتشكل قوة في حفظ توازن منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "لا يمكننا العمل ضد الإرهاب في لبنان والعراق والمنطقة، إذا لم نلتق بالجميع لتطوير علاقة استراتيجية مبنية على الثقة مع شركائنا الذين يتبعون أجندتنا".

وأشار إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في الخليج هو أولوية، لافتا إلى توقيع اتفاقية عسكرية مع الإمارات تعد "الكبرى" بين البلدين.

وذكر بيان لقصر الإليزيه، الجمعة، أن ماكرون وقع اتفاقية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبيع 80 مقاتلة "رافال"، و12 مروحية نقل عسكري من طراز "كاراكال".

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