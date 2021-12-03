جنوب أفريقيا تعبر عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

2021/12/03 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19، في جنوب أفريقيا، ثلاثة ملايين، وفق ما أظهرته الأرقام الرسمية، الجمعة.

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