2021/12/03 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت دار الإفتاء المصرية على استخدام تقنية “المايكروبليدنج” التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين النساء، وحسمت الجدل حول مدى شرعيتها.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن سؤال ورد لدار الإفتاء حول تقنية “المايكروبليدنج”، إن التقنية جائزة شرعا، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها أثناء استخدام “المايكروبليدنج”، والتي إذا غاب إحداها، أصبح استخدام تلك التقنية حراما شرعا.

وأوضح أن تلك الشروط هي عدم خروج دم أثناء الاستخدام، وألا يقصد بـ”بالمايكروبليدنج” الغش أو ما شابه.

وأشار شلبي إلى أن “المايكروبليدنج” عبارة عن أصباغ توضع على الطبقة الأولى من طبقات الجلد، مؤكدا أنها لا تعد وشما، لأن الوشم مرتبط بخروج الدم، ولكن “المايكروبليدنج” لا يخرج معه دم، وأنه لهذا السبب حين يخرج الدم أثناء استخدام تلك التقنية، تعد حراما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار الإفتاء المصرية تعلق على تقنية منتشرة بين النساء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دار الإفتاء المصرية تعلق على تقنية منتشرة بين النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).