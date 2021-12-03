تنويه أمني عن تفجير 'مسيطر عليه' في بغداد

2021/12/03 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تفجير "مسيطر عليه" شمال شرقي العاصمة غدا السبت.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان نقلا عن عمليات بغداد، اليوم (3 كانون الاول 2021)، ان "الجهد الهندسي لفرقة المشاة الحادية عشرة ينفذ تفجيرا مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، انه "تم ضبطها في اوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد وفي تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت".

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