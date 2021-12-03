وزير العمل يتحدث عن حقوق ذوي الاعاقة

2021/12/03 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء الزكابي، اليوم الجمعة، ان حقوق ذوي الاعاقة مسؤولية تضامنية تتشارك بها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة الموافق ٣كانون الأول تلقته (بغداد اليوم)، "نحن كوزارة وهيئة الاعاقة مع هذه الشريحة المضحية مع قلة الامكانات المتاحة ، ولاحقوق لذوي الإعاقة الا بتحقيق المطالب الاساسية في التعليم والصحة والحقوق السياسية والدمج المجتمعي ورفض التمييز.

وتقدم الركابي "بأحر التهاني واخلص الاماني الئ الاخوة من كل فئات ذوي الاعاقة بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق وان يستمروا بمطالباتهم من اجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون حيث ان حقوقهم هي من مسؤولية الجميع كما نص على ذلك قانون هيئة الاعاقة"

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