تنويه عن تفجير مسيطر عليه في بغداد

2021/12/03 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان عمليات بغداد ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ينفذ "الجهد الهندسي" لفرقة المشاة الحادية عشرة تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تم ضبطها في اوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد".

وأضافت ان "التفجير سيتم في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت الموافق 4 كان الأول 2021.....



لذا اقتضى التنويه".

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