عمليات بغداد تنوه الى تفجير مسيطر عليه غدا السبت شمال شرقي العاصمة

2021/12/03 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نوهت قيادة عمليات بغداد، الى تفجير مسيطر عليه غدا السبت شمال شرقي العاصمة.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أن "الجهد الهندسي لفرقة المشاة الحادية عشرة سينفذ تفجيرا مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية" صباح غد السبت في موقع إتلاف الفرقة في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد ./انتهى5

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