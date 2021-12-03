2021/12/03 | 22:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العنكوشي يعود لرئاسة نادي الديوانية ويسمي حمزة هادي مدربا لفريقها الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/03 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يعود لرئاسة نادي الديوانية ويسمي حمزة هادي مدربا لفريقها الكروي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي يعود لرئاسة نادي الديوانية ويسمي حمزة هادي مدربا لفريقها الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).