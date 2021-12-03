2021/12/03 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت اللجنة الوطنية للتطعيم في اليونان تقليص المهلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 6 أشهر إلى 3، وذلك على خلفية انتشار متحور “أوميكرون”.وقال الأمين العام لهيئة الإسعاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونان..



تغيير موعد إعادة التطعيم ضد كورونا من 6 أشهر إلى 3 المركز الخبري الوطني.

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