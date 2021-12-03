الإعلام الامني تنوه بشأن تفجير مسيطر عليه في بغداد

2021/12/03 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان عمليات بغداد ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ينفذ “الجهد الهندسي” لفرقة المشاة الحادية عشرة تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تم ضبطها في اوقات سابقة وذلك في …

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