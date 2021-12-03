الإعلام الأمني: تنويه من عمليات بغداد حول تفجير مخلفات حربية لداعش

2021/12/03 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان عمليات بغداد ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ينفذ "الجهد الهندسي" لفرقة المشاة الحادية عشرة تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تم ضبطها في اوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد".

وأضافت ان "التفجير سيتم في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت الموافق ٤ كان الأول ٢٠٢١.....



لذا اقتضى التنويه".

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