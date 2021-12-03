الأحزاب المعارضة وأزمة إثبات الوجود - امال قرامي

2021/12/03 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي يصرّ عدد من الدارسين في العلوم السياسية على أنّ تحليل طبيعة نظام الحكم ومسار حيازة السلطة وأشكال إدارة الشأن السياسي لا يجب أن يقتصر على وضع السياسي في مركز الاهتمام ودراسة طموحات وتصوّراته وأهدافه، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مواقع الأحزاب المعارضة ومواقفها وتصوراتها ومصالحها.



وهذا يعني أنّ على رئيس الجمهورية/السلطة التنفيذية أن يُنصت ويتفاعل مع الأصوات التي تعبّر عن مخاوفها من الانزياح عن المسا ......





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