المهداوي ومحكمة الشعب. - محمد السعدي

2021/12/03 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي تقليب صفحات التاريخ والماضي آمراً لم يعد سهلاً ولا حتى مستساغ وتحديداً في أوساط ممن مازالوا تتقاذهم العواطف وتسكنهم المسلمات وترعبهم الحقائق .



التاريخ بمثابة مراجعة للحدث من أجل إصدار الحكم عليه لكي يصبح تاريخاً مقروءاً مبنياً على الاسس التاريخية والقانونية والفكرية والسياسية والاخلاقية والمهنية .تاريخ العراق بشقيه الوطني والسياسي لم يكتب الى الآن على أسس مدروسة مهنية ووطنية مستقلة بعد ......





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