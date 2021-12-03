الموانئ العراقية تحدد آلية رفع العوائق البحرية

2021/12/03 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن آلية رفع العوائق البحرية قرب الموانئ، فيما أكدت رفع أكثر من 1400 طن من الغوارق البحرية الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم شركة الموانئ أنمار الصافي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن قسم الانقاذ …

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