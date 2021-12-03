2021/12/03 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ixk4IlbwbXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدأت من الصفر .. قصة نجاح محمد الملك مصمم الأزياء العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدأت من الصفر .. قصة نجاح محمد الملك مصمم الأزياء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).