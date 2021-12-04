أيقونة ماليزيا المستقبلية.. تعرف إلى ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم

2021/12/03 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يصبح Merdeka 118 ثاني أطول مبنى في العالم عند اكتماله العام المقبل.ويعد حاليًا أعلى من برج شانغهاي الصيني الذي يبلغ ارتفاعه 2073 قدمًا، وأقل ارتفاعًا من برج خليفة في دبي.

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