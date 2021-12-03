ذي قار.. قضاء سيد دخيل يستقبل مضخات كهربائية لمعالجة شح المياه (صور)

2021/12/03 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الجمعة، عن وصول مضخات كهربائية لمعالجة شح المياه في قضاء سيد دخيل.

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وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الأول 2021)، إن "مضخات كهربائية وصلت الى مديرية الموارد المائية، لنصبها على ناظم صدر قناة الصالحية المغذية لشط ال ابراهيم في قضاء سيد دخيل ،لمعالجة ازمة شح المياه".

وأضاف المحافظ أن "الكوادر الهندسية والفنية التابعة لمديرية الموارد المائية وبالتنسيق مع قائمقامية قضاء سيد دخيل، ستباشر بأعمال نصب المضخات وتزويدها بالتيار الكهربائي ليتم تشغيلها خلال ايام".

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