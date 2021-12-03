الفيضانات تحول بين السكان والمساعدات في ولاية الوحدة بجنوب السودان

2021/12/03 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حكومي، الجمعة، إن فيضانات عارمة اجتاحت ولاية الوحدة بشمال جنوب السودان مما حال دون حصول بلدات بالمنطقة على إمدادات الغذاء والسلع الحيوية الأخرى.

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